Atlı ciritçilerden çocuk istismarıyla mücadeleye destek

Erzurum
'un atlı cirit takımlarından Korkut Ata Atlı Spor
Kulübü sporcuları, bileklerine ve atlara mavi kurdele takarak "Çocuklar İçin Mavi Kurdele Tak" kampanyasına destek oldu.
Aziziye ilçesinde bulunan kulüp sporcuları, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Erzurum Temsilciliği üyelerini ağırladı.
Derneğin yurt genelinde başlattığı "Çocuklar İçin Mavi Kurdele Tak" kampanyasına katılan atlı cirit kulübü başkan, sporcu ve üyeleri, sol bileklerine kurdele takarak farkındalık oluşturdu.
UCİM Erzurum Temsilcisi Avukat Ayşegül Aydoğan, ziyarette etkinliğin amacını anlattı.
Kulüp üyelerine çocuk istismarı gibi bir hassas konuda farkındalık yaratmak için verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Aydoğan, şöyle konuştu:
"Bu ülke topraklarında yaşayan herkesin çocuk istismarıyla mücadelede taşın altına elini koyması gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Ata sporumuz atlı cirit geleneğini Erzurum'da yaşatmaya çalışan Korkut Ata Atlı Spor Kulübünün farkındalık haftası kapsamında düzenlenen mavi kurdele kampanyasına destek vermelerinin tüm spor kulüplerine örnek olması gerekiyor."
Kulüp başkanı Yakup Demir ise UCİM Erzurum ekibine teşekkür ederek, "Çocuk istismarı ile mücadelede insan olarak ne yapmamız gerekiyorsa yapmalıyız. Bu nedenle bu mücadelede her zaman yanınızdayız." dedi.
Kulüp kaptanı Adem Kılıç da çocukların kendileri için en kıymetli varlıklar olduğunu söyledi.
Kılıç, çocukların ülkenin geleceği olduğunu belirterek, "Çocukları korumak ve onların kötülüklerden uzak kalması için çabalamak hepimizin vatandaşlık görevi." ifadesini kullandı.
Ziyaret sonunda konuk heyet, kulüp ekibine, sporculara ve geleneğin parçası olan atlara mavi kurdele taktı.