Atlı Ciritte Final Heyecanı Ankara'da Yaşanacak

Atlı Cirit Ligi final müsabakaları, 15-17 Mart'ta Ankara
'da düzenlenecek. Türkiye
Geleneksel Spor Dalları Federasyonundan (TGSDF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Jokey Kulübü
75. Yıl Hipodromu'nda gerçekleştirilecek finallere, Uşak Genç
Bozkuşlular, Erzurum
Şengel, Erzurum Akıncılar
ve Uşak Susuzören takımları katılacak.
Finallerin ilk günü saat 10.00'da Uşak Genç Bozkuşlular-Erzurum Şengel, saat 12.00'de de Erzurum Akıncılar-Uşak Susuzören maçları oynanacak.
Bu karşılaşmaların galipleri 17 Mart Pazar günü final, kaybedenleri ise 16 Mart Cumartesi günü üçüncülük maçında kozlarını paylaşacak.
Final müsabakasının ardından katılan takımlara kupa ve madalyaları takdim edilecek.
Erzurum, Uşak, Ankara, Spor
Kaynak: AA