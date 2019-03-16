Atlı Ciritte Finalistler Belli Oldu

2018 yılı atlı cirit finalinde iki Erzurum
takımı yarın karşı karşıya gelecek. Ankara Türkiye Jokey Kulübü
(TJK) 75. Yıl Hipodromu'nda, Erzurum Şengel-Erzurum Akıncılar
müsabakası saat 12.00'de başlayacak.
Rakibine üstünlük sağlayacak takım, Türkiye şampiyonluğuna ulaşacak. Dereceye giren takımlara ödülleri karşılaşma sonrasında takdim edilecek.
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı
ve Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdar Adalı
da final müsabakasını izleyecek.
Spor
Kaynak: AA