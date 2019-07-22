Haberler» Güncel» Haber

Atlı devriye,Hazar Gölü Plajı'na indi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde göreve başlayan atlı tim Hazar Gölü Plajında ilk önleyici kolluk devriyesini yaptı, vatandaşlar ilgi gösterdi.

22.07.2019 11:58 Atlı devriye,Hazar Gölü Plajı
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde göreve başlayan atlı tim Hazar Gölü Plajında ilk önleyici kolluk devriyesini yaptı, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) Elazığ'a gönderilen 2 atın yer aldığı tim tarihi Harput Mahallesi'nden sonra Sivrice'de ilk görevini yaptı. Sivrice ilçesi Hazar Gölü Plajına inen atlı tim, önleyici kolluk devriyesi attı. Atları gören vatandaşlar ilgi gösterdi. Çocuklar hem atları sevdi, hemde onlarla fotoğraf çektirdi.

Atlı timin, yaz boyunca il genelinde bazı bölgelerde görev almaya devam edeceği bildirildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Hazar Gölü, Jandarma, Elazığ, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:12   Selden zarar gören kırsal mahalle yollarında iyileştirme çalışması
13:12   Salihli'de koruma kurulu toplandı
13:12   Salihli'de hükümlüler sezonun ilk karpuzunun hasadını yaptı
13:12   Venezuela'da otobüs durağına silahlı saldırı: 7 ölü
13:11   Suşehri'nde 1 kişinin öldüğü olayda 'silah kazara ateş aldı' iddiası
13:10   Uzmanlar parmak emme alışkanlığı konusunda aileleri uyardı
13:10   Üstünbaş'ın anısı ERÜ'de yaşayacak