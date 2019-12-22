Atlı faytonların durdurulması ardından Büyükada'da temizleme çalışmaları başladı

İstanbul Valiliği Mahalli Çevre Kurulu kararı üzerine İSTAÇ görevlilerince atların kaldırılmasının ardından fayton bekleme alanında, İSPARK'a ait ahırlarda ve atların geçiş güzergahları üzerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları başladı.

KAYMAKAM YERİNDE İZLEDİ

Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan da temizlik çalışmalarını fayton bekleme alanına gelerek takip etti. İstanbul Valiliği'nin 19 Aralık tarihli Mahalli Çevre Kurulu toplantısında, "Ruam hastalığının etkileri olan bakterilerin uygun ortamda uzun yıllar varlığını sürdürdüğünden Büyük Ada Aya Nikola Mevkiinde bulunan İSPARK ahırlarının, faytonların, durakların ve geçtiği güzergahların temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Adalar İlçe Belediye Başkanlığı tarafından 3 gün ara ile üç ay süre zarfında periyodik olarak yapılmasına" dair karar alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

Büyükada'da faytondan dolayı halk arasında at vebası(ruam hastalığı) olarak bilinen salgın hayvanlara yayıldı. Bunun üzerine 81 at itlaf edildi, adaya hayvan giriş çıkışı durduruldu.

İstanbul Büyükada'da faytona koşulan "ruam" hastalığına ilişkin Adalar Kaymakamlığı'ndan bir açıklama yapılmıştı. Halk arasında "at vebası" olarak bilinen hastalığa ilişkin açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

İlçemizde bulunan bütün tek tırnaklılar (At, Merkep, Katır), ilgili mevzuatı gereğince yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sağlık taramasından geçirilmektedir.

Bu yıl sonbahar mevsiminde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz tarafından tek tırnaklıların sağlık taramasından geçirilmesi ve yapılan tahliller sonucunda, Büyükada'daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edilmiştir.

At, merkep, katır gibi tek tırnaklı hayvanlarda görülen Ruam hastalığının tedavisi ve aşısı bulunmadığından, hastalık tespiti yapılan hayvanların ilgili mevzuat gereği itlaf edilmesi gerekmektedir.

81 AT MEVZUATA GÖRE İTLAF EDİLDİ

Bu nedenle tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir. Tahlil sonuçları kesinleşmeyen tek tırnaklıların işlemleri ise devam etmektedir.