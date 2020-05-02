Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Atlı jandarma timleri İstanbul'daki sahilleri denetledi

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde İstanbul sahillerindeki denetim görevini, atlı jandarma timleri üstlendi.

Atlı jandarma timleri İstanbul'daki sahilleri denetledi
02.05.2020 15:00 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:52
Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde İstanbul sahillerindeki denetim görevini, atlı jandarma timleri üstlendi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma asayiş timi, jandarma suç araştırma timi, motosikletli asayiş timi, motosikletli trafik timi, koruma ve sevk timi, jandarma trafik timi, olay yeri inceleme timi, patlayıcı madde imha timi ve atlı jandarma timi olmak üzere toplam 397 tim, 5 bin 474 personel ile sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.
Emniyet ve asayişi sağlamak için sahada hazır bulunan jandarma ekipleri, Sosyal Vefa Destek Hattı'na yapılan talepleri de karşılıyor. Yerleşim yerleri, ormanlık alanlar ve araçla girilmesi mümkün olmayan alanların denetimleri ise dronelarla sağlanıyor.
Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde atlı jandarma timleri, Sarıyer ve Şile sahillerinde görev yaptı. Sarıyer'e bağlı Gümüşdere Mahallesi'ndeki plaja gelen atlı timler, sahil boyunca denetim gerçekleştirdi.
Gümüşdere Mahallesi sakinlerinden Alp Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğadaki denetimlerin atlarla yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Arslan, "Güvenlik birimlerinin güzel atlarıyla bu sahillerde denetimleri yapması çok önemli. Arabanın girmediği yerler var, bulunduğumuz lokasyon tabiat anlamında çok zengin. Atlar için de biçilmiş kaftan." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Jandarma, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Nisan’da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu Haberler
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin’de 17 gündür yeni vaka görülmüyor Haberler
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi Haberler
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan mekanlar Mayıs ayında açılacak Haberler
Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan mekanlar Mayıs ayında açılacak
Kısıtlama kalkınca vatandaşlar Bayrampaşa meyve sebze haline akın etti Haberler
Kısıtlama kalkınca vatandaşlar Bayrampaşa meyve sebze haline akın etti
Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada Haberler
Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica’yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör olacak Haberler
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör olacak
Beşiktaşlı futbolcu Boateng’in eşi Melissa Satta: ’Günde 10 kez birlikte oluyoruz’ açıklamasını yapmamalıydım Haberler
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Haberler››Güncel››Atlı jandarma timleri İstanbul'daki sahilleri denetledi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:14: Koronavirüste işleri azalan kiracılarına yüzde 50 indirim yaptı - Haber 10:11: Otlamaya çıkan ineği doğurtmaya koştular - Haber 10:11: MÜSİAD Konya Şube Başkanı Okka: "Meslek liselerimiz ile gurur duyuyoruz" - Haber 10:11: (ÖZEL) İstanbul'un tarihi dar sokaklarında korona virüs etkisi - Haber 10:11: Ünlü iş insanı Mehmet Salih Tatlıcı'nın 3 milyar dolarlık mirası paylaşılamıyor! Kardeşini "FETÖ üyeliği" ile suçladı - Haber 10:07: Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti - Magazin 09:09: Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi - Haber 08:56: Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor - Haberler 08:56: Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan mekanlar Mayıs ayında açılacak - Haber 07:55: Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı - Magazin