Atlı kızakçılar Çıldır Gölü'nün tamamen donmasını bekliyor

Atlarını ahırlardan çıkarıp her gün sezona hazır tutmaya çalışan atlı kızakçılar, turistleri gezdirebilmek için Çıldır Gölü'nün tamamen donması ve buz kalınlığının yeterli seviyeye ulaşması için sabırsızlanıyor.Yüzeyinin büyük bölümü buzla kaplanan Çıldır Gölü, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle henüz tamamen donmadı.Ahırlardan atlarını çıkarıp karla kaplı boş arazilerde koşturarak kızak eğitimi veren atlı kızakçılar, deneme turlarını düzenli olarak sürdürürken, göldeki buz kalınlığının istenilen seviyeye ulaşmasını beklemeye başladı.Bir hafta içinde yerli ve yabancı birçok turisti buz üzerinde gezintiye çıkarmayı umduklarını ifade eden atlı kızakçılardan Tuncay Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki yıllara oranla hava sıcaklığının çok düşmediğini söyledi.Gölün henüz tam olarak donmadığını belirten Aydemir, "Çıldır Gölü yavaş yavaş donmaya başladı. Gölün üstüne çıkıp misafirlerimizi gezdirmek için sabırsızlanıyoruz." diye konuştu.16 yıldır atlı kızakçılık yaptığını anlatan Aydemir, "İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Normalde aralık ayının 20'sinde sezon açardık. Havaların bu yıl çok sıcak gitmesi, bizi de olumsuz etkiledi. Halen sezonu açamadık." ifadelerini kullandı.Yöredeki atlı kızakçılardan Tekin Akçay da bir hafta içinde sezonu açmayı umduklarını belirterek, şunları söyledi:"35 yıldır bu işle uğraşıyorum fakat böyle bir sezon ilk kez gördüm. Ama artık göl buz tutmaya başladı. Şu an soğuklar bunun habercisidir. Birkaç gün içinde sezonu açarız diye düşünüyorum. O nedenle hazırlıklarımız tamamladık. Türkiye'nin her bölgesinden misafirlerimiz bekliyoruz."