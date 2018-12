Atlı Okçular Vali Yazıcı'yı Ziyaret Etti

06 Aralık 2018 Perşembe 11:38



06 Aralık 2018 Perşembe 11:38

Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret ettiler.Kendilerini kabul ettikleri için Vali Ersin Yazıcı'ya teşekkür eden Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları Kulübü Başkanı Mustafa Enis Yurdakök, "Kentimizle ilgili birçok etkinlik ve projede yer alıyoruz ve almaya devam edeceğiz. Amacımız ata sporumuzu yurtiçi ve yurtdışında ecdadımıza yakışır bir şekilde temsil etmek, Balıkesir'imizin adını bu platformlarda en iyi şekilde duyurmaktır. Kulübümüz bünyesindeki tecrübeli sporcularımız, yeni katılan kemankeşlere tecrübelerini aktarıyorlar, kurslarımız devam ediyor. Her türlü desteğini bizden esirgemeyen Valimiz Ersin Yazıcı'ya teşekkür ederiz." dedi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Yazıcı ise, Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları Kulübü Başkanı Yurdakök'ten kulüp ve etkinlikleri hakkında bilgi aldı. Atıcılık ve binicilik gibi sporların geleneksel ata sporu olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, gençlerin bu tür sporlara yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.Geleneksel sporların geliştirilmesi gerektiğini aktaran Vali Yazıcı, "Tarihiyle ve kültürüyle övünen bir ilin bu konuda da üzerine düşen vazifeler olduğunun farkında olarak, kulübümüzün yetkilileri büyük bir özveri göstererek, burada bu faaliyeti büyük bir fedakarlıkla yerine getirmeye çalışıyorlar. Kendilerine değerlerimize önem verdikleri için çok teşekkür diyorum" dedi.Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları Kulübü sporcularına yarışmalarda göstermiş oldukları başarılardan dolayı kutladı, Ata sporu olan okçuluk ve at binmeyi toplumumuzda yaşatmalarının gurur verici olduğunu dile getirerek gelecek müsabakalarda başarılarının devamını diledi. Vali Ersin Yazıcı, atalarımızın Türk okçuluğunu dünyaya tanıttıklarını belirterek, bu alanda nam saldığını söyledi.Ziyaretin ardından kulüp sporcuları Vali Yazıcı'ya üzerinde adının yazılı olduğu çerçeve içerisinde bir ok hediye takdim ettiler. - BALIKESİR