Atlı Okçulardan Orman Bölge Müdürlüğü'ne Ziyaret

06 Aralık 2018 Perşembe 11:38



06 Aralık 2018 Perşembe 11:38

Katıldıkları uluslararası atlı okçuluk yarışmalarında bir çok başarıya imza atan Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları Kulübü Başkanı Enis Yurdakök ve sporcuları Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı'yı ziyaret etti.Uluslararası Atlı Okçuluk yarışmalarında bayrağımızı dalgalandırarak Balıkesir'in ve Türkiye'nin gururu olan Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları Kulübü Başkanı Enis Yurdakök ve sporcuları Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı'yı ziyaret etti. Başkan Yurdakök Endonezya'da düzenlenen uluslararası atlı okçuluk yarışmalarında Türk parkurunda birincilik kazandıklarını ifade ederek " Polonya parkurunda üçüncülük ve genel klasmanda birincilik dereceleri elde ettik. Balıkesir'i ve ülkemizi uluslararası platformlarda temsil ederek başarılı olmak bizleri mutlu ediyor. Başarılarımız devam edecek" dedi.Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı ise "Türkiye'nin gururu olarak uluslararası atlı okçuluk yarışmalarında bayrağımızı dalgalandıran Enis Yurdakök'ü tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum"şeklinde konuştu.Bölge Müdürü Kırcı gerçekleştirilen ziyarette kulüp başkanı Yurdakök'e ve sporculara çeşitli hediyeler verdi. - BALIKESİR