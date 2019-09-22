Haberler » Spor » Haber

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi.

22.09.2019 20:02Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi.
Işıklar Mahallesi Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, Sivas, Manisa, Konya, Erzurum, Kayseri, Ankara, Tokat, İstanbul, Nevşehir ve Balıkesir'den 50 sipahi katıldı.
Kabak parkurundaki ikinci etap yarışlarında 7 grubun karşılaştığı müsabakalarda büyükler kategorisinde Şevket Sarıdemir birinci, Mustafa Emrah Koç ikinci, Alperen Alkan üçüncü oldu.
Türk atışı, kabak atışı ve genel klasmanda minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde toplamda 36 kupa sahibini buldu.
Şampiyonayı, İlçe Kaymakamı Ercan Çiçek, İlçe Belediye Başkanı İsmail Avcu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı, Atlı Okçuluk Asbaşkanı Levent Talha Suluoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ahmet İnan, Gençlik ve Spor Şube Müdür Vekili Yahya Akduman ve vatandaşlar izledi.

Balıkesir, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
20:30 Maçın ardından
20:28 Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları
20:25 Guti'nin başı belada!
20:25 Fenerbahçe Beko turnuvayı 4. bitirdi
20:22 Safkan Arap atlarının katıldığı yarışlar nefes kesti
20:19 Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçından kareler -1-
20:12 Türkiye Süpermoto Şampiyonası