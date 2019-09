Atlı okçuluk türkiye şampiyonası yarı finali tokat'ta yapıldı

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakaları Tokat 'ta yapıldı. Geleneksel kıyafetler ile yarışmaya katılan sporcular renkli görüntüler oluşturdu.Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakaları için Tokat'ta gelen 55 sporcu, Balıkesir'de yapılacak finallere katılmak için ter döktü. Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gümenek mesire alanında Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa, Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Osman Altınordu, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu As Başkanı Levent Ayhan Suluoğlu, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik katıldı.Yarışmaların 55 sporcu ve 35 atla devam ettiğini belirten Geleneksel Spor Dalları Federasyonu As Başkanı Levent Ayhan Suluoğlu, finalin gelecek ayın 20 ve 21'inde Balıkesir'de yapılacağını söyledi. Suluoğlu, "55 sporcumuz da puan usulü katıldığı için final müsabakalarında bulunacaklar. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu olarak atlı okçuluk branşında yılda 6 müsabaka yapılır. Müsabakalarımızın 4 tanesi eleme müsabakasıdır. Eleme usulü bittikten sonra yarı finalde puan toplama ile yarışma devam eder. Bu da yarışmaya katılacak yarışmacı sayısını 50'ye indirger. 15 sporcu 13-15 yaş arası, 35 sporcu ise yetişkin kategorisinde yarışmaktadır" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Müsabakalardan görüntülerFederasyon As Başkanı Suluoğlu'nun konuşması