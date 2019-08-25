Haberler» Güncel» Haber

Atlı spor oyunlarından objektiflere takılan eşsiz kareler

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen atlı sporlar vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

25.08.2019 20:01 Atlı spor oyunlarından objektiflere takılan eşsiz kareler

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen atlı sporlar vatandaşlardan büyük ilgi gördü.


"Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı" olarak nitelendirilen Ahlat'ta, Okçular Vakfı ve Ahlat Belediyesi'nin organizasyonuyla düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamalarında renkli görüntüler ortaya çıktı. "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisindeki 400 dönümlük alanda üç gündür devam eden etkinliklere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Özellikle atlı spor oyunlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Kırgız Türkleri tarafından oynanan kök börü, atlı okçuluk, okçuluk, cirit gibi oyunların yanı sıra Altay Atlı Okçuluk tarafından sergilenen at üzerinde ok atma, kılıç ve mızrak kullanma gibi gösterileri vatandaşlar tarafından büyük ilgi ve heyecanla izlendi. Atlı sporcuların oyun gösterilerine fotoğrafçılarda büyük ilgi göstererek fotoğraf arşivlerine eşsiz fotoğraflar kattı. - BİTLİS


Malazgirt, Ahlat, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:08   19. Geleneksel Yayladağı Aba Güreşi Kültür ve Sanat Festivali
21:07   (görüntülü) karacasu'da 737 yıllık hayır geleneği sürdürüldü
21:07   Karacasu'da 737 yıllık hayır geleneği sürdü
21:05   (görüntülü) otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı
21:05   KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti
21:05   Otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı
21:00   Düştüğü kayalıklarda mahsur kalan genç kız kurtarıldı