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Atlı sporda Bursa farkı

Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla düzenlenen Atlı Cirit 1. Lig Ön Eleme Müsabakaları'nda birinciliği Bursa Atlı Cirit ve Okçuluk Spor Kulübü elde etti.

07.08.2019 11:50 Atlı sporda Bursa farkı
Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla düzenlenen Atlı Cirit 1. Lig Ön Eleme Müsabakaları'nda birinciliği Bursa Atlı Cirit ve Okçuluk Spor Kulübü elde etti.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun yıl sonu faaliyet programında yer alan müsabakalar, Ürünlü Geleneksel Atlı Sporlar Tesisi'nde yapıldı. 2-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyete 4 geleneksel atlı spor kulübü bünyesindeki 48 sporcu katıldı. Çekişmeli geçen müsabakalarda 7 puan 26,5 averajla Bursa Atlı Cirit ve Okçuluk Spor Kulübü birinci, 7 puan 2,5 averajla Uşak Ege Atlı Cirit Spor Kulübü ikinci, 7 puan 0,5 averajla İstanbul Atlı Cirit Doğa Spor Kulübü üçüncü, 3 puan ile Kocaeli ÇayırovaHünkar 1453 Atlı Cirit Spor Kulübü dördüncü oldu. Organizasyon sonunda Bursa Ata Atlı Cirit Spor Kulübü averajla bir üst gruba yükseldi.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özgül, günün anısına Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Nurullah Yıldız'a plaket takdim etti. - BURSA

Bursa, Spor

Kaynak: İHA

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