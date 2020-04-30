Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ATM cinnetinin dehşeti gündüz ortaya çıktı

Bursa'da annesinden kalan mirası babası vermeyince sinir krizi geçiren kadın banka ATM'lerini çekiçle parçaladı.

30.04.2020 11:43 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:46
ATM cinnetinin dehşeti gündüz ortaya çıktı
Bursa'da annesinden kalan mirası babası vermeyince sinir krizi geçiren kadın banka ATM'lerini çekiçle parçaladı. O anlar kameraya yansırken, kadının ATM'lere verdiği zarar ise gündüz ortaya çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Osmangazi ilçesinde Altıparmak caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nurcan Taş, annesinden kalan mirası babasının kendisine vermemesine üzerine sinir krizi geçirip evden çekici alarak çıktı. Altıparmak Caddesi üzerinde bulunan ATM'lerin yanına gelen kadın yanında getirdiği çekiçle cihazlara saldırdı. Burada bulunan 8 ATM'nin camını kırarak kullanılmaz hale getirdi.

Öfkeli kadını gören vatandaşlar polise haber verdi. Polis ekipleri gelene kadar cinnet getiren kadına kimse müdahale edemedi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadına müdahale etmekte zorlanınca olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Nurcan Taş'a sakinleştirici iğne vurdu. İğneden sonra sakinleşen kadın ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının ATM'lere verdiği zarar gündüz ortaya çıktı.

ATM'lere saldıran kadın kamerada

Cinnet geçirerek ATM'lere saldıran kadına çevredeki vatandaşlar müdahale edemeyince cep telefonlarına sarıldı. Öfkeden gözleri bir şey görmeyen kadın, çekiçle ATM ekranlarına saldırdı. 8 ATM'nin camlarını kırarak tuz buz eden kadın ATM'lere maddi zarar verdi.

"Korktuk biz müdahale edemedik"

Cinnet geçiren kadına müdahale edemediklerini söyleyen Cemal Aydın, "Büfede çalışırken aniden alarm sesi geldi. ATM'lere doğru gelip baktığımızda bir kadın elinde çekiçle ATM'lere saldırıyordu. Çekiçle ekranlara saldırıyordu. Kimse korkudan müdahale edemedi. Polis ekipleri geldiğinde kadını kontrol altına aldı. Biz korktuğumuz için müdahale edemedik. 8 farklı ATM'ye saldırdı." ifadesinde bulundu.

Banka yetkililerinin, polis ifadeleri ve bilirkişi raporlarının ortaya çıkması, gerekli görüntüleme işlemlerinin bitirilmesinin ardından ATM'lerin tamir işlemini gerçekleştireceği öğrenildi. Emekli maaşı ya da promosyon ücretlerini çekmek için bankamatiklere gelen vatandaşlar da şaşkınlığını gizleyemeyerek olay yerinden ayrıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Banka, Bursa, ATM, 3. Sayfa, Haber
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti Haberler
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
İstanbul’da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı Haberler
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı
Koronavirüs testi negatif çıkan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüs testi negatif çıkan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti
Demet Akalın’ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Haberler
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun
Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran’da 6 eyaleti daha istila etti Haberler
Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran'da 6 eyaleti daha istila etti
Ramazan Bayramı’nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Karar 18 Mayıs’ta çıkacak Haberler
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Karar 18 Mayıs'ta çıkacak
Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan’ın masasında Haberler
Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan'ın masasında
Ebru Şallı’nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Haberler
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Haberler››3. Sayfa››ATM cinnetinin dehşeti gündüz ortaya çıktı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

12:52: Bozova'da kanala düşen köpek kurtarıldı - Haberler 12:50: Fransa ekonomisi İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en keskin küçülmeyi kaydetti - Haberler 12:50: Yunanistan, İyon Denizi'ne düşen Kanada'ya ait askeri helikopterin enkazına ulaştı - Haberler 12:48: Gebze'de Ramazan erzakları evlere ulaştırılıyor - Haberler 12:47: Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin 12:47: Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin - Haberler 11:24: ABD'de koronavirüs, 73 yıllık evli çifti 6 saat arayla birbirinden ayırdı - Haberler 11:04: Koronavirüs testi negatif çıkan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti 10:34: Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran'da 6 eyaleti daha istila etti