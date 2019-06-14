ATM'de bulduğu paranın sahibini arıyor

Çorlulu erkek kuaförü bayram tatilinde gittiği Edremit'te ATM'de çektiği parasını unutan kişiyi bulmaya çalışıyor.
Berber Alpaslan Koban, bayram tatilinde gittiği Ayvalık
'tan dönüşte Edremit'te bir ATM'den para çekmek istedi. Henüz işlem yapmadan ATM'nin verdiği 3 bin lira karşısında şaşkınlık yaşadı.
Kendisinden önce işlem yapan bir kişinin parasını almadan gittiğini düşünen Koban, bankaya durumu dilekçe ile bildirdi.
Koban, gazetecilere yaptığı açıklamada, birçok kişinin parayı sahipleneceğini ancak 3 bin liranın kendisine ait olduğunu kanıtlayan kişiye parayı iade edeceğini söyledi.
En kısa zamanda paranın "gerçek sahibini" bulmak istediğini ifade eden Koban, şunları kaydetti:
"Gerekli yerlere başvuruları yaptım. Şu anda paranın sahibini arıyorum, inşallah en kısa zamanda buluruz. Bankaya başvurdum dilekçemi verdim, ismimi ve telefon numaram yazdım, iletişim bilgilerim paylaşılsın diye notumu da düştüm en kısa sürede paranın sahibini bulmak istiyorum.
Muhtemelen 'Bu para benim.' diye çok kişi çıkıp bana gelecek. Ama ben asıl sahibini bulmak istiyorum. Sahibi olduğunu iddia eden kişiden de hesap cüzdanına işletmesini ve benim de işlem yaptığım gün ve saate denk gelen işlemi göstermesini isteyeceğim. Banka aracılığı ile teslim etmek istiyorum. Başka türlü teslim edemem."