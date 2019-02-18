Atm'de Bulduğu Parayı Sahibine Teslim Etti

Yalova
'nın Altınova
ilçesinde bir kişi, ATM'de unutulan 2 bin lirayı sahibine teslim etti.
İlçe merkezinde bulunan bir bankanın ATM'sinden para çekmek isteyen Erkan Aydın
, makinenin para bölmesinde 2 bin lira olduğunu fark etti.
Civarda kısa bir araştırma yapan Aydın, sahibini bulamayınca konuyu Altınova İlçe Emniyet Amirliğine bildirdi.
Ekipler, yapılan çalışma sonucunda paranın Murat Tartar'a ait olduğunu belirledi.
Aydın, ATM'de bulduğu 2 bin liranın iadesi için paranın sahibi Tartar ile Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit
'in makamında bir araya geldi.
Tartar, parayı bulup kendisine ulaştıran Aydın'a teşekkür ederken, Kaymakam Özyiğit de örnek davranışından dolayı Aydın'ı kutladı.
Kaynak: AA