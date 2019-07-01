01.07.2019 21:03
Haberler » Güncel » Haber

ATM'de buldukları para ile kartı polise teslim ettiler

ATM

KIRIKKALE'de, Mustafa Sarı (20) ve Muharrem Ayan (18), ATM'nin açık kalan para alma bölümünde bulduğu 5 bin 100 lira ile banka kartını polise götürüp, sahibine teslim edilmesini sağladı.

KIRIKKALE'de, Mustafa Sarı (20) ve Muharrem Ayan (18), ATM'nin açık kalan para alma bölümünde bulduğu 5 bin 100 lira ile banka kartını polise götürüp, sahibine teslim edilmesini sağladı.
Olay, öğle saatlerinde, Yenidoğan Mahallesi 'ndeki Zafer Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Sarı ve Muharrem Ayan, para çekmek istedikleri banka şubesine ait ATM'nin açık kalan para alma bölümünde 5 bin 100 lira, kart girişinde ise banka kartı buldu. Sarı ve Ayan, öğle tatilinde şube kapalı olduğu için para ve kartı, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. Polisin yaptığı araştırmada para ve kartın, kentte esnaflık yapan İbrahim Y.'ye ait olduğu belirlendi. Polis, para ile kartı sahibine teslim etti.
Parayı bulan gençlerden Muharrem Ayan, "Belki sizin paraya ihtiyacınız olabilir; ama bilin ki o insanın o paraya daha çok ihtiyacı olabilir. Belki güzel bir yerlere gidebilir o para. O yüzden hakkınız olmayan, sizin olmayan parayı almayın; sahibini arayın bulun ve güvenmediğiniz kimseye de teslim etmeyin" dedi.


- Kırıkkale
Kaynak: DHA
Yenidoğan Mahallesi , Kırıkkale , Polis , Güncel

Son Dakika Haberleri
21:13 Gazipaşa'da Suriyeli sığınmacılara yönelik plaj yasağı reddedildi
21:13 Fransa'da polisin çevrecilere biber gazıyla müdahalesine ön soruşturma
21:08 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali
21:08 Eşini öldürüp, parçalara ayıran Havva Zor için beraat isteniyor
21:07 Makam aracını gelin arabası yaptı
21:06 Bodrum'da otluk alanda yangın (1)
21:05 FETÖ sanığı 'Balyoz' hakimi Ömer Diken'e 13 yıl 4 ay hapis (2) - ARŞİV