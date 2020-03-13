ATM'de maaşını çekmek isterken parasını kaptırdı
Malatya'da bir kişi ATM'den maaşını çekmek için yardım istediği şahsa 670 TL'sini kaptırdı.
13.03.2020 22:25 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:27
Malatya 'da bir kişi ATM'den maaşını çekmek için yardım istediği şahsa 670 TL'sini kaptırdı. Şahıs kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, PTT ATM'sinden maaşını çekmek isteyen R.G., ATM kullanmasını bilmediği için çevredeki bir vatandaştan yardım istedi. R.G.'nin yardım istediği şahıs R.G.'nin kartını ve şifresini alarak, ATM'de işlem yaptı ve hesapta para olmadığını belirterek olay yerinden ayrıldıktan bir süre sonra geri dönerek ATM'den çektiği R.G.'ye ait 670 TL parayı alarak olay yerinden ayrıldı. Durumdan şüphelenen R.G., PTT içerisine giderek hesabını kontrol ettiğinde 670 TL çekildiğini fark etti. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine çalışma yapan ekipler inceledikleri kamera görüntülerinde R.G.'nin parasını kaptırdığı şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada çıkan 670 TL R.G. teslim edilirken olayın şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
Öte yandan kent merkezinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheliye para cezası uygulandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri iki ayrı adreste, fuhuş yapıldığını belirledi. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu fuhuş yaptığı belirlenen 6 şahsa 8 bin lira para cezası uygulanırken, bahse konu ikametlerin mühürlenmesi için çalışma başlatıldı. - MALATYA
Edinilen bilgilere göre, PTT ATM'sinden maaşını çekmek isteyen R.G., ATM kullanmasını bilmediği için çevredeki bir vatandaştan yardım istedi. R.G.'nin yardım istediği şahıs R.G.'nin kartını ve şifresini alarak, ATM'de işlem yaptı ve hesapta para olmadığını belirterek olay yerinden ayrıldıktan bir süre sonra geri dönerek ATM'den çektiği R.G.'ye ait 670 TL parayı alarak olay yerinden ayrıldı. Durumdan şüphelenen R.G., PTT içerisine giderek hesabını kontrol ettiğinde 670 TL çekildiğini fark etti. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine çalışma yapan ekipler inceledikleri kamera görüntülerinde R.G.'nin parasını kaptırdığı şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada çıkan 670 TL R.G. teslim edilirken olayın şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
Öte yandan kent merkezinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheliye para cezası uygulandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri iki ayrı adreste, fuhuş yapıldığını belirledi. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu fuhuş yaptığı belirlenen 6 şahsa 8 bin lira para cezası uygulanırken, bahse konu ikametlerin mühürlenmesi için çalışma başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İHA
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