16 Aralık 2018, 11:33
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ATM Hatasıyla 6 Milyon Lira Çekti, Söyledikleri Pes Dedirtti: Rock Yıldızı Gibi Yaşadım

ATM Hatasıyla 6 Milyon Lira Çekti, Söyledikleri Pes Dedirtti: Rock Yıldızı Gibi Yaşadım

Avustralya'da banka ATM'sinin açığını fark eden ve 5 ayda toplam 6,2 milyon lira çeken Daniel Saunders isimli kişi, 1 yıl hapis yatıp çıktıktan sonra "Rock yıldızı gibi yaşadım. O günleri özlüyorum" dedi.

Avustralya'da yaşayan Daniel Saunders, bir bankanın ATM'sindeki hatayı fark edince 5 ayda toplam 6,2 milyon lira çekti. 1 yıl hapis yatıp 18 ay da toplum hizmetinde çalışan Saunders, "Rock yıldızı gibi yaşadım. O günleri özlüyorum" dedi.

LÜKS İÇİNDE YAŞADI

Avustralya'da yaşayan Daniel Saunders, isimli adam bir bankanın ATM'sindeki hatayı fark edince 5 ayda toplam 6.2 milyon lira çekti. Bu sürede lüks içinde yaşayan Daniel Saunders daha sonra bankaya durumu bildirdi. 1 yıl hapis yattı. 18 ay da toplum hizmetinde çalıştı.

"O GÜNLERİ ÖZLÜYORUM"

Daniel Saunders "Pişman değilim. Rock yıldızı gibi yaşadım. O günleri özlüyorum" dedi.

Avustralya
16 Aralık 2018 Pazar 11:33



YORUMLAR (5)
RAGNAR: 6 milyona 1 yıl hapis, cezaya teşvik gibi olmuş :)
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REX: gidip kendi kendini ihbar etmiş :D ben olsam 6milyonu alır bizim tosuncugu bulurdum o kaçılacak yerleri daha iyi bilir ilerlerdim oralardan :D
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ISPARTALI: Bende roks yildizi gibi yasamak istyorum
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ŞİMŞEK: 1 yil hapis derken?
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