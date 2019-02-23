Atm'lere Kart Kopyalama Cihazı Takan 2 Şüpheli Tutuklandı

MALATYA'da, iki ATM'ye kart kopyalama cihazı yerleştirdikleri tespit edilen ve polis tarafından yakalanan 2 kişi tutuklandı. Siber Suçlarla Mücadele
Şube ekipleri, kent merkezinde bankanın 2 ATM'sinde kart kopyalama düzeneği bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine ekipler, monte edildiği ATM'den söktükleri düzenek üzerinde parmak izi ve araştırma yaptı, bölgedeki güvenlik kameralarını da inceledi. Yapılan incelemeler sonunda olayı 2 kişinin gerçekleştirdiği ve araçla ayrıldıkları tespit edildi. Polis
, kimliğini belirlediği şüphelileri yaptığı takip sonucunda Sivas
'ın Gürün
ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin araçlarında ATM'lere yerleştirilen kart kopyalamada kullanılan malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.
- Malatya
Siber Suçlarla Mücadele, Polis, Malatya, 3. Sayfa
Kaynak: DHA