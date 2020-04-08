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ATM Önlerine sosyal mesafeni koru uyarısı

Adıyaman Belediyesi bankaların ATM önlerine sosyal mesafeni koru uyarı yazıları yapıştırdı.

08.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:06
ATM Önlerine sosyal mesafeni koru uyarısı
Adıyaman Belediyesi bankaların ATM önlerine sosyal mesafeni koru uyarı yazıları yapıştırdı.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgını riskine karşı ilk günden bu yana bütün tedbirleri alan Adıyaman Belediyesi, virüse karşı halkın daha iyi bilgilendirilmesi için farkındalık oluşturmayı da ihmal etmiyor.

Şehrin görünen noktalarında gerçekleştirilen farkındalık çalışmasıyla ilgili bilgi veren yetkililer, "Sosyal farkındalık oluşturmak ve olası sosyal mesafe ihlallerinin önüne geçmek için banka ATM'leri, tahsilat vezneleri, duraklar ve otobüslere sosyal mesafeni koru uyarısı içeren etiketler yapıştırdık" diye konuştu.

Yapıştırılan etiketler sayesinde sosyal mesafe kurallarına daha iyi riayet edildiğini söyleyen vatandaşlar ise yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, ATM, Güncel
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