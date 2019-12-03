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ATM önünde kalp krizinden öldü

KÜTAHYA'da Süleyman Efekgil (48), para çekmek için gittiği bir bankanın ATM cihazı merdiveninde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

03.12.2019 12:49 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:49ATM önünde kalp krizinden öldü

KÜTAHYA'da Süleyman Efekgil (48), para çekmek için gittiği bir bankanın ATM cihazı merdiveninde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.30 sıralarında, Ali Paşa Mahallesi Zafer Meydanı'nda meydana geldi. Meydandaki bir bankanın otomatik para çekme makinesi önünde yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu polis ekiplerine verdi. Güvenlik görevlileriyle birlikte gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Süleyman Efekgil'in hayatını kaybettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü sanılan Efekgil, savcılık ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Mobese kayıtlarını inceleyen polis, görüntülerde yaya olarak Zafer Meydanı'dan ATM cihazı önüne gelen Efekgil'in bir süre işlem yaptıktan sonra yere yığıldığını belirledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Kalp Krizi, Kütahya, ATM, Güncel

Kaynak: DHA

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