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ATM önünde korona kuyruğu

ATM önünde korona kuyruğu ATM önünde vatandaşların sosyal mesafeye uymamaları dikkat çekti Bursa'nın Yıldırım ilçesinde koronavirüs tedbirlerine uymayanlar bankamatik önünde ve caddelerde kuyruklar oluşturdu.

07.04.2020 09:48 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:49
ATM önünde korona kuyruğu
ATM önünde vatandaşların sosyal mesafeye uymamaları dikkat çekti
BURSA - Bursa 'nın Yıldırım ilçesinde koronavirüs tedbirlerine uymayanlar bankamatik önünde ve caddelerde kuyruklar oluşturdu.
Yetkililer kimsenin evden çıkmamasını isterken, Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlar, maaşlarını çekmek için ATM'lerin önüne gelen kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar maaşlarını çektikten sonra yolda ayaküstü kahve keyfi yaptılar. Ancak vatandaşların işlem için bankamatiklere akın etmesiyle yığılmalar meydana geldi. Bankamatik önlerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. ATM önünde korona kuyruğu

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, ATM, 3. Sayfa

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ATM önünde korona kuyruğu
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