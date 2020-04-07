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ATM önünde vatandaşların sosyal mesafeye uymamaları dikkat çekti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde korona virüs tedbirlerine uymayanlar bankamatik önünde ve caddelerde kuyruklar oluşturdu.

07.04.2020 09:41 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:41
ATM önünde vatandaşların sosyal mesafeye uymamaları dikkat çekti
Bursa 'nın Yıldırım ilçesinde korona virüs tedbirlerine uymayanlar bankamatik önünde ve caddelerde kuyruklar oluşturdu.

Yetkililer kimsenin evden çıkmamasını isterken, Bursa'da korona virüs tedbirlerine uymayanlar, maaşlarını çekmek için ATM'lerin önüne gelerek, kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar maaşlarını çektikten sonra yolda ayaküstü kahve keyfi de yaptılar. Vatandaşların işlem için bankamatiklere akın etmesiyle yığılmalar meydana geldi. Bankamatik önlerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, ATM, Güncel
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