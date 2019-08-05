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ATM'ye zarar verildiği iddiası

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi, annesiyle tartıştıktan sonra evden çıkarak Ziraat Bankası'na ait ATM'ye zarar verdi.

05.08.2019 23:02
ATM'ye zarar verildiği iddiası
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi, annesiyle tartıştıktan sonra evden çıkarak Ziraat Bankası'na ait ATM'ye zarar verdi.
Alınan bilgiye göre, Toros Mahallesi'nde annesiyle yaşayan 39 yaşındaki S.I, annesiyle tartışmasının ardından evi terk etti.
Bunun üzerine, Ahmet Sapmaz Bulvarı'ndaki Ziraat Bankası'na ait ATM'ye taşla vuran S.I, ATM'nin ekran camı, bozuk para bölümü ve ön panelini kırarak makineyi kullanılmaz hale getirdi.
Çevredeki vatandaşların, ATM'ye zarar verildiğini gören vatandaşlar, durumu polise haber verdi.
Olay yerine gelen ekip, S.I'yı gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan S.I. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ziraat Bankası, Çukurova, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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