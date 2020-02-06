Haberler » Güncel » ATM'yi hava uçurup paraları çaldılar - Haber

ATM'yi hava uçurup paraları çaldılar

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalye eyaletine bağlı Essen şehrinde, hırsızlar bir bankanın ATM'sini havaya uçurup paraları çaldı.

06.02.2020 18:37 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:37ATM'yi hava uçurup paraları çaldılar
'nın Kuzey-Ren Vestfalye eyaletine bağlı Essen şehrinde, hırsızlar bir bankanın ATM'sini havaya uçurup paraları çaldı.

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalye eyaletine bağlı Essen şehrinde, akıllara durgunluk veren bir banka soygunu yaşandı. Hırsızlar bir bankanın ATM'sini havaya uçurarak paraları çaldı. ATM'nin patlaması sırasında alarm çaldı, polis ekipleri olay yerine geldi. Polis, siyah renkte bir aracın olay yerinden hızla kaçtığını görerek hırsızları takip etti, ancak yakalayamadı. Yapılan açıklamada, bankadan yüklü para çalındığı bildirildi.

Son yıllarda Almanya'da bankalara yönelik soygunlarda artış gözlenirken, özellikle ATM'lerin havaya uçurulması dikkat çekiyor. - DUSSELDORF

Almanya, ATM, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:26  Rastlantı nasıl yazılır? TDK'ya göre raslantı mı, rastlantı mı?
16:53  Cuma mesajları 2020 - Anlamlı Cuma mesajları, resimli, en şık Cuma mesajları
16:05  Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:00  Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar
15:58  Kombinleri rahatlatan tulum modelleri!
6.02.2020 21:44:56