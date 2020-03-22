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ATM'yi patlatıp, 37 bin Euro çaldılar

GÜNEY Kıbrıs'ta turizm ilçesi Limasol'da bir bankaya ait ATM, patlayıcı kullanılarak soyuldu.

22.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:55
ATM'yi patlatıp, 37 bin Euro çaldılar

GÜNEY Kıbrıs'ta turizm ilçesi Limasol 'da bir bankaya ait ATM, patlayıcı kullanılarak soyuldu. ATM'den 37 bin euro çalındığı belirtildi.

Olay, Güney Kıbrıs'ın Limasol ilçesinde dün yerel saatle 04.00 sıralarında meydana geldi. Bir bankaya ait ATM, iki kişi tarafından patlayıcı kullanılarak soyuldu. Şüpheliler, ATM'deki 37 bin Euro'yu alarak kaçtı. Rum polisi, şüphelilerin güvenlik kamera görüntülerini yayınladı ve halktan yardım istedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Güney Kıbrıs, Limasol, ATM, Dünya

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