ATM'yi soymaya kalktı, baklava desenli montundan yakalandı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bir banka ATM'sini soymayan çalışan S.A. (33), alarmın çalması üzerine parayı alamadan kaçtı. Baklava desenli montundan tesbit edilip jandarma ekiplerince yakalanan S.A., kumar borcu olduğunu, ödemek için soygun girişiminde bulunduğunu söyledi.

Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki olay, geçen 26 Aralık'ta saat 03.00'te meydana geldi. Cadde üzerinde bir bankaya ait ATM'nin kapısını levye ile açan S.A., paraların bulunduğu bölümü açmaya çalıştığı sırada alarm çalınca kaçtı. Soygun girişiminin ardından inceleme başlatan jandarma ekipleri, ATM'nin ve çevredeki 30 işletmenin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Tekirova Jandarma Komutanlığı ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ekipleri, yüzünü gizleyen şüphelinin baklava desenli mont giydiğini belirledi. Buradan yola çıkan ekipler, bu montu giyen şüpheliler üzerinde inceleme yaptı. Jandarma timleri, şüphelinin 5 yıldızlı bir otelin tadilatında çalışan S.A. olduğunu belirledi. Dün baskın yapan ekipler S.A.'yı gözaltına aldı. Tekirova Jandarma Karakoluna getirilen S.A., ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Kumar borcum vardı. Onu ödemek için yaptım. Alarm çalınca kaçtım" dedi. S.A. işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Diğer yandan S.A.'nın ATM'yi soymaya çalıştığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde S.A.'nın ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde keşif yaptığı görülüyor. Görüntülerin devamında S.A.'nın levye ile ATM'nin kapısını açtığı ve para bölümüne ulaşmaya çalıştığı yer alıyor.