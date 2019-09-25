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'Atmaca' füzesinden tam isabet

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan, 'Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Projesi' kapsamında üretilen, Türkiye'nin ilk deniz füzesi olma özelliğini taşıyan 'Atmaca'nın son test atışında hedef başarıyla vuruldu.

25.09.2019 14:46'Atmaca' füzesinden tam isabet
CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan, 'Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Projesi' kapsamında üretilen, Türkiye'nin ilk deniz füzesi olma özelliğini taşıyan 'Atmaca'nın son test atışında hedef başarıyla vuruldu.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın,  Milli Gemi Projesi (MİLGEM) platformlarında konuşlandırılacak gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacını karşılamak için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan, 'Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Projesi' kapsamında üretilen 'Atmaca' seyir füzesinin test atışları sürüyor. Türkiye'nin ilk deniz füzesi olma özelliğini taşıyan, 'Atmaca'nın son test atışında da hedef başarıyla vuruldu.
'DENİZLERDEKİ CAYDIRICILIĞIMIZI DAHA DA ARTTIRACAK'
Atışa dair görüntüleri Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladı. Demir, "Atmaca füzemizin yeni test atışını başarıyla gerçekleştirdik. Atmaca seyir füzeleri Roketsan, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanlar ise Aselsan tarafından yerli olarak üretiliyor. Atmaca'lar MİLGEM'lere entegre edilerek denizlerdeki caydırıcılığımızı daha da artıracak" ifadelerini kullandı.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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