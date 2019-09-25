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Atmaca füzesinden tam isabet

Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın son test atışı başarıyla gerçekleştirildi.

25.09.2019 15:04Atmaca füzesinden tam isabet
Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın son test atışı başarıyla gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının MİLGEM platformlarında konuşlandırılmak amacıyla gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacını karşılamak için Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Projesi yürütüldüğü belirtildi. Bu kapsamda üretilen Atmaca seyir füzesinin son test atışında hedefin başarıyla vurulduğu kaydedildi.
Bu füzelerin Roketsan, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanların ise ASELSAN tarafından yerli olarak üretildiği ifade edilen açıklamada, "Atmaca"ların MİLGEM'lere entegre edilerek denizlerdeki caydırıcılığın artırılacağı vurgulandı.
Açıklamada, Atmaca'nın Türkiye'nin ilk deniz füzesi olma özelliği taşıdığı da bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Twitter hesabından Atmaca ile gerçekleştirilen ve hedefin tam isabetle vurulduğu atışa ilişkin görüntüleri paylaştı.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

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