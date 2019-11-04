Haberler » genel » - ATMACA Güdümlü Mermisi başarıyla atıldı

- ATMACA Güdümlü Mermisi başarıyla atıldı

- ATMACA Güdümlü Mermisi başarıyla atıldıANKARA - ATMACA Güdümlü Mermisi atışı, TCG KINALIADA Korvetinden başarılı şekilde yapıldı.

04.11.2019 20:50
- ATMACA Güdümlü Mermisi başarıyla atıldı
ANKARA - ATMACA Güdümlü Mermisi atışı, TCG KINALIADA Korvetinden başarılı şekilde yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli olarak ROKETSAN A.Ş. mühendislerince hedef suüstü platformlarına karşı geliştirilen ATMACA Güdümlü Mermisi kalifikasyon atışı, ADA sınıfı korvetlerin dördüncü gemisi olan TCG KINALIADA korveti tarafından 4 Kasım 2019 tarihinde Sinop açıklarında başarılı bir şekilde icra edilmiştir." denildi.
Açıklamada, "ATMACA Güdümlü Mermisi atışı, su üstü platformumuzdan ilk defa gerçekleştirilmiştir." ifadesi de yer aldı.
Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı, atışa ilişkin görüntü ve fotoğrafı da kamuoyu ile paylaştı.
- ATMACA Güdümlü Mermisi başarıyla atıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
00:10 - Gazeteci Ahmet Altan Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi
20:50 - ATMACA Güdümlü Mermisi başarıyla atıldı
19:17 11 yıldır bitmeyen mahkemesini sordu diye 12 yıl hapisle yargılanıyor
19:11 Türkiye'deki köpek gerçeği: Aynı barınakta kalan yüzlerce kimsesiz köpek yeni aile arıyor
19:07 Türkiye'de survivor hayatı yaşayan gezginin hayali Amazonlara gitmek
5.11.2019 00:28:17