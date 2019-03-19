ATO Başkanı Baran: "8 Önemli Teşvik Verilecek"

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ATO Başkanı Gürsel Baran, "2019 yılı istihdam seferberliği kampanyası kapsamında 8 tane çok önemli teşvik yer alıyor" dedi.Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliğinde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla İstihdam Seferberliği 2019 Yılı Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen ekonomik saldırılar nedeniyle istihdamın ilk sıralarda yer alamadığını dile getirdi. Bugün istihdamın yeniden gündemin ilk sıralarında yer aldığını ifade eden Baran, 2019 istihdam seferberliği kampanyası kapsamında 8 tane çok önemli teşvik olduğunu açıkladı. Baran, "Devletimiz ilave istihdamda kimin hangi desteğe varsa hepsini karşılıyor. Bize de reel kesim olarak bunları tanıtmak düşüyor. ATİ olarak seferberlik başlar başlamaz 157 bin üyemizin devletimizin istihdam desteklerinden yararlanması için seferber olduk, harekete geçtik" şeklinde konuştu.Baran, istihdam seferberliği konusunda üyelere hitap ederek bu kampanyada daha fazla yer almaları çağrısında bulundu.Baran, diğer yandan desteklerin yanı sıra kamu alımlarında yerli malı konusunda da hassasiyet beklendiği mesajını verdi. - ANKARA