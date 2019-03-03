ATO Başkanı Baran, Aa Ekonomi Masası'na Konuk Olacak

Ankara Ticaret Odası
(ATO) Başkanı Gürsel Baran, yarın Anadolu Ajansı
(AA) Ekonomi
Masası'na konuk olacak.
Baran, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Ekonomi Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.
Gürsel Baran'ın açıklamaları, AA Finans'ın internet sitesinden (www.aafinans.com) canlı izlenebilecek, Twitter
hesabından (@aa_finans) da anlık takip edilebilecek.
Anadolu Ajansı, Ankara Ticaret Odası, Ekonomi, Güncel
Kaynak: AA