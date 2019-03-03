03 Mart 2019, 15:37
»»

ATO Başkanı Baran, Aa Ekonomi Masası'na Konuk Olacak

ATO Başkanı Baran, Aa Ekonomi Masası

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yarın Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi Masası'na konuk olacak.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yarın Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi Masası'na konuk olacak.

Baran, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Ekonomi Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Gürsel Baran'ın açıklamaları, AA Finans'ın internet sitesinden (www.aafinans.com) canlı izlenebilecek, Twitter hesabından (@aa_finans) da anlık takip edilebilecek. Anadolu Ajansı, Ankara Ticaret Odası, Ekonomi, Güncel
Kaynak: AA