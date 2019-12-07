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ATO Başkanı Baran AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

07.12.2019 08:54 | Son Güncelleme: 07.12.2019 08:54ATO Başkanı Baran AA'nın
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Baran, "", "yaşam" ve "" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.
Baran, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafını tercih ederek, "Türk askeri her yerde böyle vicdanlı. Biz hiçbir zaman, hiçbir ülkeye ne zulmettik ne de oralarda gözümüz oldu, hep kucak açtık." dedi.
Yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası" fotoğrafına oy veren Baran, Güneydoğu'ya dikkati çekmek için bu fotoğrafı seçtiğini söyledi.
Baran, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçerek, "Birliğimizi, bütünlüğümüzü sağladığımız çok önemli bir fotoğraf. Bu karedeki selam yüzünden bize ceza vereceklermiş, hiç umurumda değil. Ben de burada doğru yapıldığına inanıyorum." diye konuştu.

Ankara Ticaret Odası, Anadolu Ajansı, Behçet Alkan, Güncel

Kaynak: AA

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