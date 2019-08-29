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ATO Başkanı Baran'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Büyük Taarruz ile Türk milleti hiçbir koşulda boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir.

29.08.2019 12:38 ATO Başkanı Baran'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Büyük Taarruz ile Türk milleti hiçbir koşulda boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. 30 Ağustos, bu yılmaz milletin başarılarıyla şaha kalkma günüdür" dedi.

ATO Başkanı Baran, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 30 Ağustos'ta Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 97'inci yı ldönümünü büyük bir gururla kutladıklarını belirten Baran, "Tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen, şartlar ne olursa olsun bağımsızlığından vazgeçmeyen, toprağı bir, bayrağı bir olan bu millet, tarih boyunca nasıl birlikte ve güçlü kaldıysa, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla birlik ve beraberliğini sürdürecektir" dedi.

Baran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatanımızı bölme emelleri ile sıkılan her kurşun, atılan her adım, akıllara düşen her fikir ve ideoloji bu milleti yıldıramamış, aksine her seferinde eskisinden daha güçlü hale gelmesini sağlamıştır. İstiklal ve istikbalimiz için ekonomimizin gücüne güç katma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Ankara Ticaret Odası olarak her koşulda devletimizin ve milletimizin yanında yer aldık ve almaya da devam edeceğiz. Bu önemli günün yıl dönümünde, tarihin her döneminde bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." - ANKARA

Ankara Ticaret Odası, Zafer Haftası, Güncel

Kaynak: İHA

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