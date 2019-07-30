ATO Başkanı Baran'dan konkordato açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, konkordato ile ilgili açıklamanın eksik ve yanlış anlaşılmaya müsait bir şekilde yayınlandığını söyledi.



Konuyla ilgili ATO Başkanı Gürsel Baran'ın açıklaması şöyle:



"Konkordato konusu sadece konkordato ilan eden firmayı değil, bu firmanın borçlu olduğu firmaları da etkiliyor. Bu durumda olan üyelerimiz var ve genel algı konkordato ilan eden şirketin yöneticilerinin, bu ilanın ardından rahatladığı ancak alacaklı şirketlerin sıkıntı çektiği yönünde. Konkordato 3 aydan 2 yıla kadar devam ediyor Alacaklarını tahsil edemeyen şirketler iflasın eşiğine geliyor. Konkordato ilan eden iş adamı villasında oturmaya, lüks aracına binmeye devam ediyor. Bizdeki konkordato uygulamaları ilan edene yararken; piyasayı olumsuz etkiliyor. Konkordato konusunda düzenleme yapıldı ama birtakım eksikliklerinin olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda Avrupa'da uygulanan modeli önermek istiyoruz. Avrupa'da konkordato ilan eden bir firma eğer konkordato talebi kabul edilirse devlet firmanın tüm mal varlığına -yani dükkanına, arabasına, evine- el koyarak, borçlarını üstleniyor, şirket sahibini de asgari ücretle maaşa bağlıyor. Mal varlığının karşılığı olarak devlet borçlarını ödüyor, alacaklılar mağdur olmadığı gibi piyasa işleyişi de normal şekilde devam ediyor. Konkordato süreci sonunda şirket bilançosunu borçlarını kapatmışsa malları iade edilerek süreç tamamlanıyor. Böylece hem suiistimallerin önüne geçilmiş oluyor hem de bir şirket yüzünden onlarca şirket zor durumda kalmıyor." - ANKARA

Kaynak: İHA