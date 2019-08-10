ATO Başkanı Baran'dan Kurban Bayramı mesajı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Bayramların paylaşmayı, kardeşliği ve dayanışmayı artırdığını belirterek, Kurban Bayramı'nın rahmet ve bereketinin tüm milleti sarmasını ve başta İslam alemi olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.



ATO Başkanı Baran, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bayramların bütün güzel duyguları ortaya çıkartan özel günler olduğuna dikkat çeken Baran, "Millet olarak bir kez daha mübarek Kurban Bayramı'nı idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.



Bayramların, milletin bağlılık duygusunu kuvvetlendirdiği, paylaşımları artırdığı, yardımlaşma duygularını güçlendirdiğini kaydeden Baran, Türk milletinin sahip çıktığı manevi değerlerinin en büyük gücü olduğunu söyledi. Bu birlik ve beraberliğin ortaya çıkardığı manevi gücün Türkiye'nin gelişimi için yatırım ve üretime aktarılması gerektiğini söyleyen Baran, "Milletimiz birlik ve beraberlik içinde tüm hedeflere rahatlıkla ulaşabilecek durumdadır" dedi.



İşte ve aşta bereketin sırrının paylaşmaktan geçtiğini ve bu anlayışı ticaret hayatımızda da uygulamamız gerektiğini vurgulayan Baran, "Başkentin iş dünyası adına Kurban Bayramını kutluyor; Milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA