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ATO Başkanı Baran'dan mücbir sebep kapsamının genişletilmesi çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketindeki mücbir sebep halinin kapsamının genişletilmesi gerektiğini belirterek, "Birbiriyle bağlantılı sektörlerden birinin...

14.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:44
ATO Başkanı Baran'dan mücbir sebep kapsamının genişletilmesi çağrısı
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketindeki mücbir sebep halinin kapsamının genişletilmesi gerektiğini belirterek, "Birbiriyle bağlantılı sektörlerden birinin mücbir sebep kapsamında olup, diğerinin olmaması, aynı sebepten sıkıntı yaşayan ticaret erbabımızı zor durumda bırakıyor. Üyelerimiz, mücbir sebep kapsamının genişletilmesini bekliyor." ifadelerini kullandı.
Baran, yazılı açıklamasında, salgından en fazla etkilendiği düşünülen sektörlerin mücbir sebep kapsamına alındığını ancak ticari hayatın yapısı gereği tüm sektörlerin birbirini etkilediğini bildirdi.
Hükümetin çok yerinde bir kararla mücbir sebep uygulamasını başlattığını ancak uygulamada NACE kodlarının dikkate alındığını hatırlatan Baran, ana faaliyet konusunun yanına sonradan farklı sektör faaliyeti ekleyen şirketlerin, faaliyet kodu nedeniyle hak kaybına uğradığını vurguladı.
Baran, tedarik zincirinde birbirinin lokomotifi olan sektörlerin de ayrı değerlendirildiğine işaret ederek, "İlk başta etkileneceği beklenmeyen sektörler de zincirleme olarak sürecin olumsuzluklarına maruz kaldı. Üyelerimiz, reel sektörümüzün süreci kolay atlatabilmesi için başlatılan bu uygulamanın ayrımcılık oluşturduğunu ve vergide adalet ilkesini zedelediğini belirtiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Uygulamanın belirli sektörlerle sınırlı olmasının ticaret hayatı olumsuz etkilediğine dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:
"Örneğin, perakende ticaret, restoran, kafe gibi işletmeler mücbir sebep kapsamına alınırken, bu sektörlere hizmet veren ve süreçten aynı oranda etkilenen tedarikçi toptan gıda firmaları uygulamanın dışında kaldı. Uzaktan eğitim yapma imkanı bulunmayan, eğitmen ve diğer personeliyle yaklaşık 353 bin kişilik istihdam oluşturan sürücü kursları da zor günler yaşıyor. Birbiriyle bağlantılı sektörlerden birinin mücbir sebep kapsamında olup, diğerinin olmaması, aynı sebepten sıkıntı yaşayan ticaret erbabımızı zor durumda bırakıyor. Üyelerimiz, mücbir sebep kapsamının genişletilmesini bekliyor."

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara Ticaret Odası, Güncel
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