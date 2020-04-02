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ATO Başkanı Baran'dan üyelerine kısa çalışma ödeneği çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler sonucu faaliyeti yavaşlayan veya durdurulan ATO üyelerinin istihdamı düşürmeden bu süreci geçirmelerinin ekonominin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğuna dikkat...

02.04.2020 11:17 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:17
ATO Başkanı Baran'dan üyelerine kısa çalışma ödeneği çağrısı
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler sonucu faaliyeti yavaşlayan veya durdurulan ATO üyelerinin istihdamı düşürmeden bu süreci geçirmelerinin ekonominin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, "Buradan tüm üyelerimize kısa çalışma ödeneğine başvurmaları için çağrıda bulunuyorum" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklamada yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sonucu faaliyeti yavaşlayan veya durdurulan ATO üyelerinin istihdamı düşürmeden bu süreci geçirmelerinin ekonominin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Salgınla mücadele sürecinde birlik ve beraberliğin önemine değinen Baran, kısa çalışma ödeneğinin işçinin de, işverenin de lehine bir uygulama olduğunu kaydetti. Uygulamanın işçiye gelir sürekliliği hakkı tanırken işverene de çalışanını kaybetmeme imkanı sağladığına dikkat çeken Baran, "Korona virüsün etkileri bittiğinde işimize gücümüze kaldığımız yerden ve daha sıkı sarılarak devam etmemiz gerekiyor. Bunu ancak yetişmiş, nitelikli işgücümüzü kaybetmeden, onları üretimin, ticaretin içinde tutarak yapabiliriz. Bu konuda üyelerimizin ihtiyacı olan kaynağı, kısa çalışma ödeneği sağlıyor. Başvurularınızı yapın ki çalışanlarınız da maaşsız kalmasın" ifadelerini kullandı.

Baran, ödenekten yararlanılan çalışanın Genel Sağlık Sigortası primlerinin ödendiğini de kaydetti.

"Üyelerimiz, sektör ayrımı olmaksızın İŞKUR üzerinden kısa çalışma ödeneğine başvuruda bulunabilir"

İş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak üçte bir oranında azaltılmasının, faaliyetin kısmen ya da tamamen durdurulmasının kısa çalışma ödeneğinde temel şart olduğunu hatırlatan Baran, "Üyelerimiz, sektör ayrımı olmaksızın İŞKUR üzerinden kısa çalışma ödeneğine başvuruda bulunabilir" açıklamasını yaptı.

Başvuruda çalışanların 450 prim günü ve 60 gün hizmet akdini tamamlama şartının bulunduğunu hatırlatan Baran, çalışan sayısı limitinin ise olmadığını vurguladı. Baran, "Kısa çalışma ödeneğine başvurular ancak işverenler tarafından yapılabiliyor. Buradan tüm üyelerimize kısa çalışma ödeneğine başvurmaları için çağrıda bulunuyorum" dedi.

Baran, başvuruların elektronik ortamda da yapılabileceğini bildirdi. - ANKARA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara Ticaret Odası, İŞKUR, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››ATO Başkanı Baran'dan üyelerine kısa çalışma ödeneği çağrısı - Ekonomi

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