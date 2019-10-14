ATO Başkanı Baran: "Güzel bir adım, bankalarımızın aynı adımı KOBİ'lere doğru da atmasını...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Bankalar Birliği'nin banka ve finansal kuruluşlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için uygulamaya başlatacağı Finansal Yeniden Yapılandırma'nın çok güzel bir adım olduğunu ifade etti.



ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) uygulamasını değerlendirdi. Baran, Finansal Yeniden Yapılandırma uygulamasının Türkiye'deki işletmelerin yüzde 98'ini oluşturan KOBİ'ler için de hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Türkiye'de 25 milyon TL ve üzerinde kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketlerin borç yeniden yapılandırmasından yararlanmasının yatırım ve üretim açısından önemli olduğunu ifade eden Baran, şunları söyledi:



"Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) kararı, doğru, önemli ve güzel bir adım. Bankalarımızın aynı adımı Türkiye ekonomisini sırtlayan KOBİ'lerimize doğru da atmasını ve yapılandırma kapsamının KOBİ'leri dahil edecek şekilde genişletilmesini bekliyoruz. İstihdamın yüzde 75'ini sağlayan KOBİ'lerin, toplam krediler içindeki payı yüzde 25 seviyesinde. Küçük ve orta boy işletmelerimiz ekonomimizin bel kemiğidir. Bu kesimin borçlarının yeniden yapılandırılmasının, piyasaları hareketlendirerek ekonomiye olumlu katkı sağlayacağına ve yılın son çeyreğinde de büyümeyi hızlandıracağına inanıyoruz" - ANKARA

Kaynak: İHA