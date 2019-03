ATO Başkanı Baran: "İşinizi Aşkla Yapın"

Kaynak: İHA

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO'nun Tesisat İnşaat ve Sanayi Malzemecileri Derneği (TİMKODER) işbirliğiyle düzenlediği "Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları" ile üyeleri ve onların çalışanlarına eğitim vermeyi amaçladıklarını belirterek, "Eğitim günümüzde yaşam boyu devam eden ve sürekli gelişen, ilerleyen ucu açık bir süreç. Kendinizi eğitip güncelleyin, mesainizi kiraya vermeyin, işinizi aşkla yapın" dedi.Ankara Ticaret Odasının (ATO) Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği (TİMKODER) iş birliğiyle her yıl geleneksel olarak düzenlediği "Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları"nın ikinci haftasında Kişisel Gelişim Uzmanı Ahmet Şerif İzgören, "Sizin Dükkan Torunlara Kalır mı?" başlıklı bir seminer verdi. Seminerin açılışında konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, "Serbest piyasa ekonomisi koşullarında rekabet edebilmek için de en değerli şey bilgiye sahip olmak. Her ne kadar 4. sanayi devriminden bahsediyor olsak da insan unsuru her zaman en önde ve en değerli" dedi.Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğunu belirten Baran, "Ülkeler artık ticaret savaşlarında ön plana çıkma çabasında. Bu savaşın sonunda dünya ticareti değişecek ve şekillenecek. Biz ülke olarak 40 yıldır en önemli kaynaklarımızı terörle mücadeleye aktardık. Biz bu sıkıntıları aşacağız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi dünyadaki ilk 10 ekonomiye gireceğiz" ifadelerini kullandı.ATO 15 No'lu Sıhhi Tesisat Malzemesi Satıcıları Meslek Komitesi Başkanı ve TİMKODER Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Yetiş, gerek eğitmen seçimi, gerekse eğitim konuları hakkında titizlikle çalıştıklarını söyledi.Seminerde aile şirketlerine değinen Ahmet Şerif İzgören, "Dünyada şirketlerin yüzde 75'i aile şirketi. Türkiye'de yüz yıllık şirket sayısı yüzde 50. Bu rakam Japonya'da 20 bin. Bugün iş yeri kurdum vs. diye övünmeyin. Sizden sonra da işleyecek bir şirket bırakabiliyor musunuz onu düşünün. Çalışanlarınıza ayak izlerimi takip edin ancak ayak izlerime basmayın, kendi izinizi bırakın önerisinde bulunun" tavsiyelerinde bulundu.ATO üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği programda salonun dolması nedeniyle katılımcılar, fuaye alanındaki ekrandan semineri izledi. - ANKARA