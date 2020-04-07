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ATO Başkanı Baran Kovid-19 ile mücadeleye katkı sağlayan meslek liselerini kutladı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Kovid-19 ile mücadele sürecinde hem öğrenip hem de üreterek ülkemizin ihtiyacını karşılayan meslek liselerini ve onların bugünkü hayati üretimi yapabilir hale gelmesini sağlayan Milli Eğitim Bakanlığımızı alkışlıyorum.

07.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:10
ATO Başkanı Baran Kovid-19 ile mücadeleye katkı sağlayan meslek liselerini kutladı
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Kovid-19 ile mücadele sürecinde hem öğrenip hem de üreterek ülkemizin ihtiyacını karşılayan meslek liselerini ve onların bugünkü hayati üretimi yapabilir hale gelmesini sağlayan Milli Eğitim Bakanlığımızı alkışlıyorum." ifadesini kullandı.
Baran, yaptığı yazılı açıklamada, mesleki eğitimin önemine dikkati çekti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde üretim ve hizmet alanında yer alan tüm çalışanlara teşekkür eden Baran, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 40'a yakın meslek lisesinin hijyen malzemesi üretimi yaptığını belirtti.
Baran meslek liselerinin bu hassas dönemde toplumun talebine hızla cevap vererek üretime geçtiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Kovid-19 ile mücadele sürecinde hem öğrenip hem de üreterek ülkemizin ihtiyacını karşılayan meslek liselerini ve onların bugünkü hayati üretimi yapabilir hale gelmesini sağlayan Milli Eğitim Bakanlığımızı alkışlıyorum. Bugün acil ihtiyaçları üretebilmek için harekete geçen öğrencilerimizin, edindikleri tecrübelerle yarın medikal sektörümüzü daha çok üretim, daha az ithalat yapar hale getirmek üzere ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü oluşturacağına inanıyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara Ticaret Odası, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››ATO Başkanı Baran Kovid-19 ile mücadeleye katkı sağlayan meslek liselerini kutladı - Haberler

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