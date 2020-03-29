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ATO Başkanı Baran Kovid-19'un reel sektöre etkilerini değerlendirdi Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, öncelikli gündemlerinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinin üretim, ticaret ve istihdamda daralma yaşanmadan atlatılması olduğunu bildirdi.

29.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:20
ATO Başkanı Baran Kovid-19'un reel sektöre etkilerini değerlendirdi Açıklaması
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, öncelikli gündemlerinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinin üretim, ticaret ve istihdamda daralma yaşanmadan atlatılması olduğunu bildirdi.
ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Baran, TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanı sıfatıyla, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Yüksek Koordinasyon Kurulu, Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu ve konsey başkanlarıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıya katıldı.
Toplantıda, tüm dünyayı ve ülkeyi kısa sürede etkisi altına alan Kovid-19 ile mücadele döneminin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri ve bunları azaltmaya yönelik görüş ve öneriler ele alındı.
Baran, TOBB çatısı altındaki 52 ticaret odası adına yaptığı konuşmada, "Koronavirüsle mücadele sürecinin üretim, ticaret ve istihdamda daralma yaşanmadan atlatılması öncelikli gündemimiz." ifadesini kullandı.
Salgınının önüne geçmek için geçici olarak faaliyeti durdurulan ve bireysel karantina nedeniyle iş hacmi daralan sektörlere ilişkin gelişmeleri de paylaşan Baran, hükümetin açıkladığı desteklerle, bankalar ve diğer kuruluşların uygulamalarını değerlendirdi.
İşletme sahiplerinin desteklere ilişkin görüşlerini aktaran Baran, ATO üyelerinin taleplerini de iletti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Ankara Ticaret Odası, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››ATO Başkanı Baran Kovid-19'un reel sektöre etkilerini değerlendirdi Açıklaması - Ekonomi

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