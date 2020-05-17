ATO Başkanı Baran, kuyumcuları ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, korona virüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde ticaretin durma noktasına geldiği ve yavaş yavaş normalleşme adımlarının atıldığı Anafartalar bölgesinde faaliyet gösteren kuyumcuları Ankara Ticaret Odasının 4 numaralı Kuyumcular...

ATO Başkanı Baran, kuyumcuları ziyaret etti
17.05.2020 11:19 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:22
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, korona virüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde ticaretin durma noktasına geldiği ve yavaş yavaş normalleşme adımlarının atıldığı Anafartalar bölgesinde faaliyet gösteren kuyumcuları Ankara Ticaret Odasının 4 numaralı Kuyumcular ve Mücevherat Komitesi üyeleriyle birlikte ziyaret etti.

Ticaretlerine konu olan altın ve mücevherat nedeniyle çok sayıda istenmedik olayla muhatap olmak zorunda kaldıklarını ve kuyumculuk sektörünün geçmişten bu yana gelen sektörel sorunları olduğunu kaydeden sektör temsilcileri, Covid-19 dolayısıyla duran ticaretleri nedeniyle işletme giderlerini karşılayamadıklarını dile getirdi. Sektör temsilcileri, tüm sektörlerde olduğu gibi kuyumculuk sektörünün de birlik, beraberlik ve dayanışma ihtiyacı içinde olduğunu ifade ederek ahilik kültürünün yaşatılmasına ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Ankara simgeli değerli takılar geliyor

Kuyumculuk sektörünün gelişmesi için tasarım çalışmalarının önemine dikkat çeken sektör temsilcileri, yerli ve yabancı turistler için Ankara simgelerini içeren yeni tasarımlar geliştirmeye hazırlandıklarını bildirdi.

Ziyarette kuyumculuk sektöründe yaşanan gelişmeler ile imalat süreçleri hakkında bilgi alan Baran, kuyumcularla sohbet edip, görüş ve önerilerini dinledi.

Kuyumculuk sektörünün yeni normalleşme sürecine geçerken, sektörün daha iyi hale gelmesi için önlemler alması gerektiğini hatırlatan Baran, "Pandemi döneminde kişisel temizliğimize daha da dikkat ediyoruz. Normalleşme süreci ve sonrasında da kişisel temizliğimize verdiğimiz önem gibi ticarette fiilen ve fikren hijyene dikkat edelim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara Ticaret Odası, Koronavirüs, Ankara, Güncel, Haber

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