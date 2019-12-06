ATO Başkanı Baran 'Sivil Toplum Gönüllüsü Beratı'na layık görüldü

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, çalışmalarıyla kente ve ülkeye yaptığı katkılar nedeniyle Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP) tarafından 'Üstün Sivil Toplum Gönüllüsü Beratı'na layık görüldü.



ASTOP'un her yıl 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde geleneksel olarak düzenlediği Üstün Hizmet ve Başarı Ödülleri Töreni, Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu'nda yapıldı. Yatırımcı ve Sanayi İş Adamları Derneği (YATSİAD) Başkanı ASTOP Dönem Sözcüsü Yıldıray Yoldar ve ASTOP Kurucu Onursal Başkanı Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak'ın açılış konuşmaları ile başlayan törende ATO Başkanı Gürsel Baran da konuklara hitap etti. Ankara Ticaret Odası'nın Türkiye'nin en büyük ikinci sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Baran, 160 bin üyesi ve Ankara'ya karşı olan sorumluluğu ile ATO'nun da gönüllüler arasında olduğunu dile getirdi. Baran, "430 kişilik ATO ailesi gecesini gündüzüne katarak Ankara için çalışmalar içinde bulunuyor. Ülkemizde 95 bin civarı sivil toplum kuruluşu var. Bunların içinde 9 milyona yakın üye bulunuyor ve hepsinin amacı bu ülkenin insanını daha mutlu, müreffeh ve daha zengin hale getirmek. Bir ülkede eğer gönüllü çalışma varsa o ülkede ancak mutluluktan bahsedilebilir" diye konuştu.



Yakın zamanda gerçekleştirmeyi planladıkları plastik atık dönüşüm projesinden bahseden Baran, yurt dışında özellikle Avrupa ülkelerinde marketlerde satılan plastik ürünlerin depozito ücretinin alındığı ve plastiğin iadesi ile ücretin tüketiciye tekrar ödendiği sistemi hayata geçirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Ankara'da bulunan zincir marketlerin üst düzey yöneticileri ile görüştüklerini belirten Baran, "Ankara olarak bu projeye öncülük edecek ve önümüzdeki yıl hayata geçireceğiz. Bir merkez oluşturarak toplanan plastiklerin dönüşümüyle plastik hammaddesi elde etmeyi hedefliyoruz. Bütün amacımız atık ürünleri azaltarak farkındalık oluşturmak" dedi. Baran, gündemde olan atık yönetimi için çözümler üretmeye devam edeceklerini kaydetti.



ATO Başkanı Baran'a Sivil Toplum Gönüllüsü Beratı, Yatırımcı ve Sanayi İş Adamları Derneği (YATSİAD) Başkanı ASTOP Dönem Sözcüsü Yıldıray Yoldar tarafından verildi.



Ödül törenine OSTİM Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve ATO Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ekinci, ATO Meclis ve Komite Üyeleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA