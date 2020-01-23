ATO Başkanı Baran: "Üniversitelerin bilgi birikimini ticaret ve sanayiye aktarmamız gerekiyor"

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Başkent Üniversitesi arasında reel sektör ile üniversiteler arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik bir protokol imzalandı. Protokole ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Başkent Üniversitesinin kurucusu, Yönetim Üst Kurulu Başkanı ve Dünya Organ Nakli Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal imza koydu.



Başkent Üniversitesi Hastanesinde gerçekleşen protokol imza töreninde konuşan ATO Başkanı Baran, ekonomik kalkınma sürecinde üniversitelerin bilimsel çalışmaları ile iş dünyasının talep ve gereksinimlerini birleştirmenin önemli olduğunu belirterek, "Ankara Ticaret Odası olarak üniversitelerle reel sektörün işbirliğini çok önemsiyoruz" dedi. Gelişmiş ülkelerde üniversite ve reel sektör işbirliğinin temellerinin uzun yıllar önce atıldığını ve sonuçlarının teknoloji, verimlilik ve üretim olarak ortaya çıktığını kaydeden Baran, "Bizim de çok köklü üniversitelerimiz var. Bu üniversitelerin sahip olduğu bilgi birikimini ticaret ve sanayiye aktarmamız gerekiyor" diye konuştu.



Ankara'nın en köklü üniversitelerinden biri olan Başkent Üniversitesi ile "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" organizasyonu sırasında işbirliği gerçekleştirdiklerini hatırlatan Baran, "Umuyoruz ki bundan sonraki organizasyonlarımızda Ankara'nın en saygın iki kurumu olarak bir araya gelerek işbirliğimiz devam edecek" dedi.



Baran, Ankara Ticaret Odası'nın Başkent'in pek çok üniversitesiyle çeşitli konularda işbirliği ve ortak çalışmalara imza attıklarını bildirerek, "Üniversiteler ile sanayi ve ticaret sektörünün işbirliği yapmasının temel amacı üniversitelerdeki bilimsel potansiyelin sanayiye veya ticari alana aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak ve nihai olarak ekonomik gelişimi hızlandırıp canlandırmaktır. Bu imzalanan protokolle başlatmış olduğumuz işbirliğinin ülkemiz için hayırlı sonuçlar getirmesini ve örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.



"Hep beraber ülkeye hizmet edeceğiz"



Prof. Dr. Mehmet Haberal da ATO'yla işbirliği yaptıkları "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları"nın Ankara ve Türkiye için çok önemli bir organizasyon olduğunu hatırlattı. Gerek Ankara Ticaret Odası'nın, gerekse Başkent Üniversitesi ve Başkent Hastanesinin yaptıkları çalışmalarla Türkiye'ye önemli katkılar sağladığına dikkat çeken Haberal, "Ankara Ticaret Odası ile beraber Türkiye irtifa katetmeye başladı. Bu imzalayacağımız protokolden sonra artık o irtifa hız kazanacak. Hep beraber ülkeye hizmete devam edeceğiz" dedi.



Baran, protokol imza töreninin ardından Prof. Dr. Mehmet Haberal'a Atatürk'ün Ankara'ya gelişi ve milli mücadeleyi örgütlemesiyle başlayan ve vefatına kadar olan sürecin kronolojik olarak fotoğraflarla anlatıldığı "Mustafa Kemal'in Ankarası" kitabı ile yine Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü anısına hazırlanan Ankara Ticaret Odası'nın 2020 yılı takvimini armağan etti. Törene ATO Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Uysallı, Nuh Acar ve Süleyman Ekinci, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ve Rektör Yardımcısı Mehmet Abdülkadir Varoğlu da katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA