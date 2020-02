ATO Başkanı Baran yabancı öğrencilerle bir araya geldi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından uygulanan Erasmus Plus Programı kapsamında HERDEM Toplumsal ve Kültürel Değerleri Yaşatma Derneği'nin uygulayıcısı olduğu "Gençler Arasında Akran Arabuluculuğu" projesi ile Almanya Fransa ve Ürdün'deki üniversitelerle Şanlıurfa Harran Üniversitesi'nden gelen öğrencileri konuk etti.1 Şubat'tan beri Ankara'nın tarihi, kültürel ve turistik bölgelerini gezen gençlere hitap eden Baran, Akran Arabuluculuğu projesi konusunda Türkiye'nin en doğru ülke ve en doğru yer olduğunu söyledi. Arabuluculuğun Türk hukuk sistemine son yıllarda girmiş bir terim olmasına karşın, tarihteki önemli yapılanmalardan Ahilik teşkilatının da esaslarından biri olduğuna değinen Baran, "Ahilik esnaf, sanatkar ve ticaret erbabının iş örgütlenmesi olmakla birlikte aynı zamanda sosyal adaleti sağlayan, fakiri gözeten, yoksulu barındıran, işi kutsal, çalışmayı ibadet sayan, ahlak kurallarına bağlı bir düzenlemeyi de tesis etmiştir. Ahiliğin bugünkü temsilcileri olarak bizler de üyelerimizin sorunlarında istişare ve arabuluculuk kültürünü uygulama ve yayma gayretindeyiz" diye konuştu. Baran gençler arasında yaşanabilecek, çözüm gerektiren konularda arabuluculuğun kullanılması ve bunun bir kültür olarak yerleştirilmesinin önemini vurguladı."Ülkeler arası bağ kurulmasına vesile olacaksınız"Türkiye'nin Başkenti Ankara'nın tarihiyle, kültürüyle ve turizm potansiyeliyle önemli bir şehir olduğunu dile getiren Baran, coğrafi konumu itibariyle işlek bir noktada bulunan Ankara'nın, Türkiye'nin kalbi niteliğinde olduğunu söyledi. Ankara Ticaret Odası olarak şehirdeki sanayi, ticaret, kültür ve turizmin gelişmesi için gereken çabayı gösterdiklerini belirten Baran, "Sizler ülkemize gerçekleştirdiğiniz bu ziyarette kültürümüzü tanıma ve turizm alanlarımızı ziyaret etme fırsatı buldunuz. Burada edindiğiniz izlenimler hayatınız boyunca hatıralarınızda yer alacak. İlerleyen yıllarda ticaretten sanata hayatın her aşamasında ülkeler arası diyaloglar söz konusu olduğunda Türkiye'yi hatırlayacaksınız. Belki bir şekilde bağ kurulmasına vesile olacaksınız" dedi.Geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapan Ankara tarihinin 10 bin yıl öncesine dayandığını kaydeden Baran, onlarca medeniyetin belirli dönemlerde yaşayarak şehrin tarihi dokusunda izler bıraktığını dile getirdi. Yaklaşık 5,5 milyon nüfusu, sosyal ve ekonomik imkanlarıyla Avrupa'nın sayılı şehirleri arasında gösterilen Ankara'nın önemli bir merkez olduğunu belirterek 50'den fazla müzeyi bünyesinde barındıran Ankara'nın aynı zamanda bir kültür şehri olduğunu ifade etti. Baran, "Ankara sağlık, kongre ve fuar turizminde de önemli potansiyeller barındıran bir şehir. Sahip olduğu termal kaynaklar, hem sağlık turizmi hem de yaşlı turizmi için geliştiriliyor. Başkent'in ilçelerinin her biri yeterince tanıtımı yapıldığı takdirde turizm cenneti olmaya aday durumda" diye konuştu.Toplantıya, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yıldız, HERDEM Dernek Başkanı Funda Zahide Öztürk, Proje Koordinatörü Gamze Özdemir, ATO Meclis Üyesi İlhami Özdemir ile proje kapsamında Almanya, Fransa, Ürdün'den gelen üniversite öğrencileriyle, Şanlıurfa Harran Üniversite'nden bir grup öğrenci katıldı. - ANKARA