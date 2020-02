ATO Başkanı Baran yabancı öğrencilerle buluştu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Erasmus Plus Programı kapsamında "Gençler Arasında Akran Arabuluculuğu Projesi" ile yurt dışından gelen öğrencilerle bir araya geldi.ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından uygulanan Erasmus Plus Programı kapsamında HERDEM Toplumsal ve Kültürel Değerleri Yaşatma Derneğinin uygulayıcısı olduğu "Gençler Arasında Akran Arabuluculuğu Projesi" ile Almanya, Fransa ve Ürdün'deki üniversitelerle Şanlıurfa Harran Üniversitesinden gelen öğrencilerle buluştu.Baran, burada yaptığı konuşmada, söz konusu proje konusunda Türkiye'nin en doğru ülke olduğunu bildirdi.Ara buluculuğun Türk hukuk sistemine son yıllarda girmiş terim olmasına karşın, tarihteki önemli yapılanmalardan ahilik teşkilatının da esaslarından biri olduğunu hatırlatan Baran, "Ahilik, esnaf, sanatkar ve ticaret erbabının iş örgütlenmesi olmakla birlikte aynı zamanda sosyal adaleti sağlayan, fakiri gözeten, yoksulu barındıran ve ahlak kurallarına bağlı düzenlemeyi de tesis eden bir yapı." ifadelerini kullandı.Baran, gençler arasında yaşanabilecek, çözüm gerektiren konularda ara buluculuğun kullanılması ve bunun bir kültür olarak yerleştirilmesi gerektiğini anlattı.Ankara'nın tarihi, kültürel ve turistik potansiyeline de dikkati çeken Baran, ATO olarak yürüttükleri çalışmaları öğrencilerle paylaştı.Gürsel Baran, şunları kaydetti:"Ankara, Türkiye'nin kalbi niteliğinde. Oda olarak şehirdeki sanayi, ticaret, kültür ve turizmin gelişmesi için gereken çabayı gösteriyoruz. Sizler ülkemize gerçekleştirdiğiniz bu ziyarette kültürümüzü tanıma ve turizm alanlarımızı ziyaret etme fırsatı buldunuz. Edindiğiniz izlenimler hayatınız boyunca hatıralarınızda olacak. İlerleyen yıllarda hayatın her aşamasında ülkeler arası diyaloglar söz konusu olduğunda Türkiye'yi hatırlayacaksınız. Belki bir şekilde bağ kurulmasına vesile olacaksınız."