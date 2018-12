ATO Başkanı'ndan 'Rafadan Tayfa' stüdyosuna ziyaret

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:10



ATO Başkanı'ndan 'Rafadan Tayfa' stüdyosuna ziyaretATO Başkanı Gürsel Baran: "Çizgi film alanında da yerli ve milli üretim çok önemli"ANKARA - 'Rafadan Tayfa' stüdyosunu ziyaret eden ATO Başkanı Gürsel Baran, "Her alanda olduğu gibi çizgi film alanında da yerli ve milli üretim çok önemli" dedi. Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, çocukların çok severek izlediği "Rafadan Tayfa" isimli çizgi dizinin üretimini gerçekleştiren ATO üyesi bir firmanın stüdyosunu ziyaret etti. Stüdyoda çizgi film prodüksiyonları hakkında bilgi alan Baran, "Her alanda olduğu gibi, çizgi film alanında da yerli ve milli üretim çok önemli" ifadelerini kullandı. Baran stüdyo ziyaretinde çizgi dizi, animasyon gibi dijital dünyada yayınlanan ürünler hakkında bilgi aldı. TRT'de dizi olarak yayınlanan 'Rafadan Tayfa'nın sinema versiyonunun üretilerek vizyona girdiğini ve çok kısa sürede büyük gişe başarıları elde ettiğini öğrenen Baran, "Ankara merkezli bir şirketin hele de ATO üyesi bir şirketin böylesine çok boyutlu bir sanat alanında başarı elde etmesinden gurur duyduk. Ankara çizgi film, animasyon, dizi ve film alanlarında da gelişmekte olan bir il. Üyelerimizin başarıları bizi mutlu ediyor. Hele çocuklara yönelik üretimlerin üyelerimiz tarafından gerçekleştirilmesinden ziyadesiyle memnun oluyoruz. Çocuklarımız izledikleri çizgi filmlerden ve animasyonlardan etkileniyor. Bütün hayatlarının şekillenmesinde bu üretimlerin rolü çok büyük. Çocuklarımızın iyi yetişmesi, toplumumuzun kültürünü benimsemesi için çizgi film ve animasyonlarda da yerli ve milli üretim bir ihtiyaçtır" şeklinde konuştu. "Bu alanda 156 ülkeye toplam 350 milyon dolar düzeyinde ihracat gerçekleştiriyoruz" Türkiye'nin cari açığını kapatmak için katma değeri yüksek üretim yapmak zorunda olduğuna dikkat çeken Baran, "Çizgi ya da normal film ve dizi ihracat alanlarımızdan biri olmak zorunda. Bu alanda faaliyet gösteren ve çok başarılı işlere imza atan firmalarımız mevcut. Türkiye film sektörü alanında dünyaca tanınmaya da başladı. Bu alanda 156 ülkeye toplam 350 milyon dolar düzeyinde ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu rakamı neden 1 milyar dolara çıkarmayalım" diye konuştu. Baran, 'Rafadan Tayfa' çizgi filminin 7 ayrı uluslararası organizasyonda yer alacağını kaydederek, "Çocuk dünyanın her tarafında çocuktur. Bizim çocuklarımızın yabancı çizgi film izlediği gibi yabancı ülkelerde de bizim çizgi filmlerimiz izlenebilir. Bu çizgi filmin yedi ayrı ülkede izleyiciye sunulması hem kültürümüzün tanıtılması açısından hem de ticari gelir açısından büyük başarıdır" dedi. Rafadan Tayfa filminin, "Türkiye'de Tüm Zamanların En İyi Açılışını Yapan Yerli Animasyon", "Türkiye'de Tüm Zamanların En İyi Açılışını Yapan TRT Ortak Yapımı", "Türkiye'de Tüm Zamanların En İyi Açılışını Yapan Kültür Bakanlığı Destekli Animasyon" ve "Türkiye'de Tüm Zamanların En İyi Açılışını Yapan İkinci Animasyon" unvanlarını aldığının bildirilmesi üzerine de Baran, çizgi filmin bu başarısında Türkiye'nin köklü kuruluşu TRT'nin de payının olduğunu söyledi. Baran, "TRT, Türk televizyonculuğunda sektöre her zaman vizyoner katkılar sunan değerli bir kuruluşumuz. Çocuklarımızın yabancı çizgi dizilerin esaretinden kurtulması için TRT'nin itici gücüne ihtiyacımız var. Milli hassasiyetlerimizi senaryosunda barındıran yapımlar her zaman için desteklenmelidir" açıklamasında bulundu. Baran'a ziyarette ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Halil İlik, Edip Balcı, Adem Ali Yılmaz, Meclis Üyeleri Abdulbekir Yılmaz, Ali İhsan Güçlü ve Raşit Mandıroğlu eşlik etti.