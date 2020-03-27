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ATO'da aidat ödemeleri Ekim ayına ertelendi

Ankara Ticaret Odası (ATO) üyelerinin Haziran ayında ödemesi gereken yıllık üyelik aidatı ile munzam aidatın ilk taksitleri, gecikme zammı ve faiz tahakkuk ettirilmeden Ekim ayına ertelendi.

27.03.2020 12:27 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:27
ATO'da aidat ödemeleri Ekim ayına ertelendi
Ankara Ticaret Odası (ATO) üyelerinin Haziran ayında ödemesi gereken yıllık üyelik aidatı ile munzam aidatın ilk taksitleri, gecikme zammı ve faiz tahakkuk ettirilmeden Ekim ayına ertelendi.

ATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle mücadele sürecinde piyasalarda oluşacak ekonomik daralmanın ticari hayat üzerindeki etkilerinin en az düzeyde hissedilmesi için yapılan çalışmalara her gün bir yenisinin eklendiği bildirildi. Üyelerinin taleplerini dikkate alan ATO Yönetimi tarafından yıllık üyelik aidatları ve munzam aidatlarının ileri tarihe ertelenmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne başvuru yapıldığı belirtilen açıklamada, konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'nın izninin de alındığı kaydedildi.

Bu girişim sonucunda, ATO üyelerinin Haziran ayında ödemesi gereken yıllık üyelik aidatı ile munzam aidatın ilk taksitleri, gecikme zammı ve faiz tahakkuk ettirilmeden, Ekim ayına ertelendi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, korona virüsle mücadele sürecinde ATO üyelerinin sağlıklarına odaklanmaları için aidatları erteleme kararı aldıklarını belirterek, "Bu konuda yaptığımız girişimler olumlu sonuç verdi ve üye aidatları Ekim ayına ertelendi" dedi.

Baran, şunları da söyledi:

"Korona virüse karşı amansız mücadele verdiğimiz bu süreçte hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve ekonomik daralmanın en düşük seviyede kalması için çalışmalıyız. Ankara Ticaret Odası olarak, tüm üyelerimizin komiteleri aracılığıyla bizlere ilettiği konulara tek tek eğildik, çözüm önerileri için ilgili konuları mercilere ulaştırdık. Aidat ödemelerinin de bu kapsamda ertelenmesi çok yerinde bir karar oldu." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara Ticaret Odası, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››ATO'da aidat ödemeleri Ekim ayına ertelendi - Ekonomi

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